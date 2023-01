De Zerbi su Trossard: “Siamo una buona squadra anche senza di lui, ho capito che voleva andarsene”

L’italiano Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton in Premier League, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita da disputare domani in casa del Leicester. I The Seagulls sono settimi in classifica con trenta punti in diciotto partite, reduci dal netto 3-0 inflitto al Liverpool di Klopp. Il tecnico ha rilasciato alcune parole su Leandro Trossard, duttile calciatore belga nonché capocannoniere della squadra. Il ventottenne, classe ’94, sarebbe vicino all’addio per trasferirsi all’Arsenal: “Ho capito che voleva andarsene e mi spiace per l’ultimo periodo, ma preferisco quando le persone sono chiare e non hanno determinati comportamenti. Comunque penso che questa sia una buona squadra e possa giocare bene sia con lui che senza di lui. Sul mercato si può sempre migliorare, si possono comprare giocatori nuovi, ma noi siamo una squadra di buon livello con giocatori molto bravi. Non è facile migliorarci, ma se ci saranno le occasioni faremo qualcosa”.

Foto: Twitter ufficiale Brighton