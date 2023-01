Arsenal, trovato l’accordo con il Brighton per Trossard

Come riporta The Athletic, l’Arsenal ha raggiunto un accordo con il Brighton per l’acquisto di Leandro Trossard. Alla squadra allenata da De Zerbi, dovrebbero andare 31 milioni di euro tra parte fissa e bonus. I Gunners trovano dunque l’alternativa a Mychajlo Mudryk, approdato al Chelsea.

Trossard è una delle stelle del Brighton di De Zerbi, in stagione ha totalizzato 16 presenze, 7 gol e 4 assist in Premier, oltre a 2 presenze in Carabao Cup.

Foto: twitter personale