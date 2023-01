De Zerbi su Trossard: “Lavori come dico io e gli riaprirò la porta”

Trionfo in Premier League per Roberto De Zerbi, il suo Brighton ha superato il Liverpool di Klopp con un netto 3-0. I The Seagulls continuano a stupire con il tecnico italiano in panchina, il successo ottenuto al Brighton Community Stadium fa salire il club al settimo posto con trenta punti ottenuti in diciotto gare. L’allenatore, in seguito alla vittoria, ha parlato del capocannoniere della squadra Leandro Trossard. Il duttile calciatore belga è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita contro i Reds, nonostante sia uno dei calciatori chiave. Di seguito le parole di De Zerbi: “Sono dispiaciuto per questa situazione. Non penso di aver commesso un errore con lui, la società conosce bene le cose e mi sento a posto con me stesso. Sono pronto ad aprirgli la porta, è un bravo ragazzo e un giocatore veramente importante per noi. Deve capire che deve lavorare nel mio modo perché sono io l’allenatore e decido le regole nello spogliatoio”.

Foto: Twitter Brighton