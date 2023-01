De Zerbi, scacco matto a Klopp: 3-0 Brighton con doppio March e Welbeck

Il Brighton regala un pomeriggio da sogno ai suoi tifosi battendo il Liverpool per 3-0, decisiva la doppietta di Solly March e la rete finale di Welbeck. I Reds si allontanano sempre di più dalle zone nobili della classifica, scivolando ora all’ottavo posto con 28 punti. Discorso diverso invece per la banda De Zerbi che stacca di due punti il collega Klopp e si piazza al settimo posto. In caso di vittoria, il Chelsea andrebbe ad agganciare proprio il Liverpool.

Foto: Twitter Brighton