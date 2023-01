De Zerbi su Caicedo: “Mi piacerebbe che finisse la stagione qui, ma siamo pronti ad andare avanti senza di lui”

L’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, in seguito al successo ottenuto in FA Cup per 2-1 contro il Liverpool ha parlato del futuro del centrocampista Moises Caicedo. Il ventunenne ecuadoriano è finito nel mirino dell’Arsenal che starebbe effettuando un autentico assalto per convincere i The Seagulls a cedere. Le parole del tecnico: “Mi piacerebbe che finisse la stagione con noi ma siamo pronti ad andare avanti senza di lui. Posso capirlo perché quando hai 21 anni e ricevi la richiesta di una grande squadra che gioca in Europa è difficile dire no”.

Foto: Twitter ufficiale Brighton