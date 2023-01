Il retroscena: Caicedo, il messaggio al Brighton e la delusione di De Zerbi (che spera)

Moises Caicedo vuole lasciare il Brighton. Lo ha comunicato via social, ha memorizzato l’offerta dell’Arsenal che vuole superare il Chelsea, i Blues avevano già aumentato e i Gunners possono sbaragliare il campo, all’interno di un’asta in corso. Vedremo quale sarà la decisione del Brighton che ha comunque capito come sia complicato un centrocampista giovane e di grande talento. Tra l’altro il Brighton non aveva pensato fino a 48 ore fa al sostituto e ha continuato a sparare cifre vicine ai 100 milioni per scoraggiare la concorrenza. Ma la volontà di Caicedo è quella di andare, una situazione che va comunque tenuta in considerazione perché la squadra – dopo la svolta De Zerbi – sta disputando una stagione di assoluto spessore. Proprio l’allenatore è molto deluso: dopo il discorso di ieri (“gli ho parlato come se fosse un figlio, gli ho detto che per il suo bene sarebbe giusto restare qui fino alla conclusione della stagione”), non si sarebbe aspettato una risposta via social. E questa situazione lo porterà inevitabilmente a riflettere. Ma la sua speranza resiste, la speranza che il Brighton possa respingere gli imminenti e nuovi assalti per Caicedo.

Foto: Instagram Caicedo