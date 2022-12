De Zerbi sponsorizza Mudryk: “Ha potenzialità, potrà vincere il Pallone d’Oro”

Mykhailo Mudryk è uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico attuale, attualmente allo Shakhtar Donetsk, è stato accostato ai maggiori club europei. L’ex allenatore Roberto De Zerbi, ne parla così in conferenza stampa: “Si tratta di un giocatore fantastico, ma noi non possiamo comprarlo. Mi piace, perché mi piacciono tutti i giocatori che ho allenato, anche se ora sono l’allenatore del Brighton. Credo che Mudryk possa vincere il Pallone d’Oro in futuro, conosco il suo valore”

foto: profilo Instagram ufficiale Mudryk