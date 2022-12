MYKHAYLO MUDRYK, IL GIOIELLO UCRAINO CHE HA STREGATO L’ARSENAL

Il mercato è ormai alle porte, manca poco meno di una settimana all’apertura ufficiale della sessione di gennaio. E i club sono già alla ricerca del colpo per la volata finale in campionato. Tra i nomi in vetrina della prossima sessione c’è Mykhaylo Mudryk, gioiello classe 2001 dello Shakhtar entrato con forza in orbita Arsenal.

Fisico brevilineo e con baricentro basso, Mudryk è un attaccante esterno sinistro che gioca a piede invertito, in modo da poter rientrare sul destro. Imprevedibile e creativo, l’ucraino ha uno stile di gioco estremamente dinamico fatto di continue accelerazioni e ricerca dell’uno contro uno. Abile nel breve e negli spazi stretti fa del dribbling in velocità il suo punto di forza.

Mykhaylo Mudryk nasce a Krasnograd, città ucraina dell’Oblast di Kharkiv, il 5 gennaio 2021. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel Metalist a partire dal 2010. Dopo quattro anni passa al Dnipro, una delle squadre più importanti di tutta l’Ucraina che poi si è smembrata fino allo scioglimento del 2019. Ma prima di questo anno, nel 2016, Mudryk lascia il club per andare allo Shakthar Donetsk.

A partire poi dalla stagione 2018/2019, l’ala offensiva riesce a guadagnarsi un posto nella selezione Under 21 ed esordisce in Youth League, ma senza trovare grande spazio in prima squadra. A febbraio passa in prestito all’Arsenal Kyiv, scendendo in campo per 10 volte complessivamente senza lasciare il segno.

La stagione 2019-2020 è ancora di di transizione per Mudryk, il quale resto tutto l’anno allo Shakthar e non va in prestito e mette a segno solo 3 presenze nella Fase Finale della Premier Liga. E l’anno successivo lascia di nuovo Donetsk per trovare minuti al Desna Černihiv.