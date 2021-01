De Zerbi: “Pareggio che ci va strettissimo per come è andata la partita”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dell’1-1 contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto tanto possesso palla e creato numerose occasioni da gol. Siamo stati imprecisi, ma la squadra ha fatto bene e sono contento. Abbiamo affrontato un Cagliari in un momento di difficoltà e capita che a volte tu fai tutto e magari perdi la partita. È un pareggio che ci va strettissimo per come è andata la partita”.