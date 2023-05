De Zerbi: “Guardiola è il miglior allenatore degli ultimi 30 anni”

Dopo i complimenti di Guardiola in mattinata, Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha parlato del tecnico spagnolo a domanda precisa: “Il Manchester City è in un momento fantastico in termini di mentalità e qualità di gioco, ma del resto sono andati avanti così negli ultimi sette anni. Pep mi ha aiutato molto nel mio primo periodo in Inghilterra. È stato molto gentile con me. Lo considero il miglior allenatore degli ultimi 30 anni. Noi domani giocheremo una partita seria con il nostro stile di gioco e dando il massimo per cercare di vincere. Vogliamo giocare in Europa League e per farlo abbiamo bisogno di un altro punto, ma non faremo calcoli vogliamo giocare seriamente e vincere la partita”.

Foto: Twitter Brighton