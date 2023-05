Guardiola su De Zerbi: “Unico come un ristorante stellato. Tra i più influenti degli ultimi 20 anni”

L’impresa di De Zerbi nel portare il Brighton in Europa ha colpito chiunque, tra i vari complimenti e congratulazioni spunta il messaggio che Pep Guardiola che definisce così il tecnico italiano: “Complimenti al Brighton per risultato. Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più influenti negli ultimi 20 anni. Nessuno gioca come loro, sono unici. Quando è arrivato ho pensato che sarebbe stato grande, ma non mi aspettavo così presto. 20-25 occasioni a partita, monopolizza il pallone in un modo che non pensavo possibile. Sono tutti coinvolti, se giochi così puoi fare tutto quello che vuoi contro chiunque. Si meritano complimenti e successo. È una delle squadre da cui cerco di imparare. È come un ristorante stellato Michelin, unico”.

Foto: guardiola twitter uff city