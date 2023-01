De Rossi: “Nainggolan sarà con noi da lunedì. Rivedere Ranieri e Radja mi dà emozioni forti”

Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore della Spal, confermando l’anticipazione che vi avevamo raccontato. Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ne ha così parlato nel pre-partita del match contro il Cagliari: “Nainggolan ci penso da tempo non è stato preso a scatola chiusa, ma penso sia giusto parlarne da lunedì quando verrà a parlarne con noi. Non so se sia ancora ufficiale, ma so che da lunedì si allena con noi, vedremo come sta. L’ho visto allenarsi da solo mi sembra che stia bene, però ha bisogno di un periodo di riatletizzazione. Le emozioni? Faccio questo lavoro per sentirmi vivo. Rivedere Ranieri e Nainggolan mi da emozioni forti. Ho abbracciato adesso il mister, non l’avrei mai lasciato andare via”.

Foto: Instagram Spal