Francesco De Rose dalla Reggina al Palermo, ora c’è anche l’annuncio del club amaranto. Una trattativa nata a sorpresa e che vi avevamo anticipato due giorni fa, completata nella mattinata di ieri. Il centrocampista, uno degli artefici della promozione in B della Reggina, aveva un contratto in scadenza e firmerà con il Palermo fino al 30 giugno 2022. De Rose è atteso in città, si metterà subito a disposizione di Boscaglia.

