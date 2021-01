Ve lo avevamo anticipato ieri, ora c’è il via libera per il Palermo. Francesco De Rose, uno dei protagonisti della promozione dalla Serie C, è stato liberato dalla Reggina, aveva un contratto in scadenza. Il centrocampista sottoscriverà un impegno fino al 2022 con il club rosanero e sarà molto presto a disposizione di Boscaglia.

