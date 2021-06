De Paul all’Atletico Madrid: presto avvertiranno anche Pierpaolo Marino

Rodrigo De Paul giocherà nell’Atletico Madrid, vi confermiamo la nostra esclusiva della scorsa settimana. E dobbiamo farlo perché Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese evidentemente poco informato sui fatti, ha voluto mettere un gigantesco punto di domanda nel pomeriggio, parlando inopportunamente di enorme distanza.

Poi almeno ha rettificato ma, a parte il poco rispetto nei riguardi del lavoro degli altri, abbiamo una sensazione. Questa: che Marino non sia stato avvertito dal suo club, magari lo faranno presto. Intanto ribadiamo (soprattutto per chi crede a qualsiasi cosa legga senza porsi una domanda) che l’operazione è completata: base da 35 milioni più qualche eventuale bonus. Accordo, stretta di mano, tutto, in attesa della visite mediche. E a quel punto anche Marino inevitabilmente saprà…

Foto: Sito Udinese