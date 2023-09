De Ligt: “Perchè non gioco? Non so spiegarmelo. Nelle ultime due partite ho fatto 10 minuti da centrocampista”

Non sta passando un buon periodo in casa Bayern Matthjis de Ligt, come anche confermato dal ds dei Bavaresi Christoph Freund. Il centrale olandese, infatti, in questo inizio di stagione ha collezionato appena 40 minuti nelle prime 4 stagionali (non partendo mai da titolare). Ha provato a spiegarlo lui stesso in conferenza stampa, ma si è detto dubbioso e non si capacita di ciò che sta accadendo.

Queste le sue parole: “Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo”.

Foto: Instagram De Ligt