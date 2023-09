Freund (ds Bayern) su De Ligt: “Per lui non è facile, ma si rialzerà”

Non è un buon momento per Matthjis De Ligt in casa Bayern Monaco. Il centrale olandese non è, al momento, nelle idee di Thomas Tuchel che lo sta impiegando poco in campo. A parlare della situazione dell’ex Juventus ci ha pensato il direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund, ai microfoni della BILD.

Queste le sue parole: “Matthjis è un giocatore davvero importante per la squadra. Abbiamo tre difensori centrali di livello mondiale, avremo bisogno di tutti. Ovviamente la situazione non è facile per lui in questo momento, ma sono convinto che nei prossimi mesi giocherà molte partita. In allenamento dà sempre il massimo”

Foto: Sito Bayern