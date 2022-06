De Ligt conferma tutto: “Rinnovo con la Juve? Dopo due quarti posti devo pensarci bene”

In casa Juventus uno dei casi spinosi è senz’altro il rinnovo di Matthijs De Ligt. Dal 16 Maggio abbiamo raccontato che non ci sono accordi totali per il prolungamento di de Ligt con i bianconeri. Eppure avevano dato rinnovo imminente e accordo quasi raggiunto. Non è così

Il difensore dal ritiro della sua nazionale ha lasciato a riguardo queste dichiarazioni ai microfoni di NOS: “Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano, bisognerà fare dei passi in avanti in quella direzione perché si tratta di risultati deludenti”

Foto: Instagram De Ligt