De Laurentiis è arrivato al Coni: “Fiducioso per il ricorso? Sì, come sempre”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è arrivato al Coni per assistere all’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport che esaminerà il ricorso del club azzurro per la sconfitta a tavolino (e il punto di penalizzazione) contro la Juventus. Queste le parole di De Laurentiis, accompagnato dai legali Mattia Grassani ed Enrico Lubrano: “Se sono fiducioso? Come lo si è sempre nella vita“.

Foto: Twitter Napoli