Juve-Napoli: atteso per domani l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia

Domani si terrà l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport in merito al ricorso del Napoli per la sconfitta a tavolino contro la Juventus dello scorso 4 ottobre e il punto di penalizzazione ricevuto. Il caso verrà discusso alle 14:30, a sezioni riunite, alla presenza del presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis ha affiancato a Mattia Grassani l’avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo ha respinto il ricorso del Napoli il 10 novembre scorso, dopo la decisione del giudice sportivo. L’esito è atteso già domani in serata.

Foto: Twitter Napoli