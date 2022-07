De Ketelaere vuole il Milan: il Brugge non lo convoca

Charles De Ketelaere non è stato convocato dal Club Brugge per la prima giornata di campionato che vedrà, domani, i nerazzurri ricevere il Genk. Per il trequartista belga non si registra alcun infortunio. Resta viva la trattativa con il Milan, con i rossoneri che hanno offerto 32 milioni al Brugge. La richiesta del club belga è di circa 3-4 milioni più alta, come avevamo raccontato nei giorni scorsi. Ma il talento classe 2001 vuole il Milan. E questa esclusione potrebbe esserne l’ennesima conferma.

Foto: Twitter Brugge