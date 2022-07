L’indiscrezione: De Ketelaere-Milan, l’esito dell’incontro. C’è una distanza di 4-5 milioni

Il Milan ha incontrato i dirigenti del Brugge per parlare di Charles De Ketelaere. Ora Maldini e Massara stanno rientrando in Italia e presto verrà presa una decisione definitiva. In base alle nostre ricostruzioni, la proposta del Milan è sotto i 35 milioni i bonus, la richiesta del club belga è superiore di 4-5 milioni. Non una distanza insormontabile, anzi, ma deve esserci la necessità di colmarla subito per evitare che altri club (interessati al talento classe 2001) possano inserirsi presto e rilanciare. I due dirigenti del Milan torneranno in Italia e daranno una risposta al Brugge, prevedibilmente con la volontà di alzare la proposta e di regalare a Pioli il trequartista in cima alla lista della spesa. Oltretutto bisognerà fare abbastanza in fretta, proprio per respingere l’irruzione di chi (Leeds in testa) oggi è in seconda fila perché gli agenti di De Ketelaere hanno dato la precedenza al Milan dopo aver raggiunto l’accordo sull’ingaggio.

Foto: Twitter Brugge