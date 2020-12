Darmian sui social: “Il miglior modo per festeggiare il mio compleanno. Vittoria e primo goal”

Matteo Darmian ha segnato il gol che ha aperto le marcature nella sfida di Champions League tra Borussia Mgladbach e Inter, terminata per 3-2 in favore dei nerazzurri.

Ecco il suo Tweet, “Il miglior modo per festeggiare il mio compleanno!! Vittoria e primo goal”.

Foto: Twitter personale Darmian