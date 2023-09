Danilo: “Regalerò la maglietta al figlio di Scirea”. Promessa mantenuta

Il capitano della Juventus, Danilo Luiz, lo aveva promesso e lo ha fatto. Il difensore brasiliano, dopo il gol ieri sera a Empoli, aveva dedicato la rete al leggendaril capitano bianconero, Gaetano Scirea, che proprio il 3 settembre 1989, moriva in un incidente stradale. A fine partita Danilo ha confermato a Dazn il motivo del festeggiamento: “Oggi sono 34 anni che Scirea è scomparso e quindi è stato quello il motivo di quell’esultanza. Regalerò questa maglia a suo figlio perché è stato il padre è stato un giocatore molto importante per la Juventus e per me è motivo d’orgoglio indossare questa maglia“.

Detto, fatto, come si può apprendere dai social bianconeri, dove compare la foto con Danilo che dona la maglia a Riccardo Scirea, il figlio dello storico capitano, che lavora per il club come match analysis.

Un numero, il 6, che era il nunmero del leggendario difensore scomparso prematuramente.

6️⃣❤️ Danilo dona la sua maglia a Riccardo, figlio di Gaetano Scirea 🤍🖤 pic.twitter.com/YBPQnRSNyH — JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2023

Foto: twitter Juventus