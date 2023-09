Danilo: “L’esultanza era per ricordare Scirea. Regalerò la maglietta di questa sera a suo figlio”

Danilo Luiz, capitano della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Empoli, con il suo gol che ha aperto la gara.

Queste le sue parole: “Riscattato il 4-1 dell’anno scorso? Quella fu una brutta sconfitta, oggi abbiamo dimostrato fame e orgoglio ma anche un buon calcio e organizzazione, cose che ci possono far raggiungere traguardi importanti”.

Nell'esultanza c'è una dedica a Scirea? "Oggi sono 34 anni dalla sua scomparsa, è stato quello il motivo. Questa maglia la regalerò a suo figlio, secondo me è stato un calciatore troppo importante nella storia della Juventus ed è un orgoglio poter indossare questa maglia".

Allegri fa anche a voi discorsi sui punti?“Fa sempre i conti… Anche se sono professore, preferisco lasciarli a lui e lavorare in campo! Possiamo ancora crescere tanto, l’importante è la disponibilità al lavoro che c’è. Sappiamo che ci sono squadre più forti nel campionato it aliano, ma abbiamo una fame e un’ambizione per raggiungere cose importanti”.

Foto: Instagram Danilo