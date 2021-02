Danilo: “Con Alex Sandro un’amicizia lunghissima. Ringrazieremo sempre il Porto”

Alex Sandro e Danilo hanno lasciato un’intervista ad UEFA.com, parlando dell’imminente gara tra Porto e Juventus, con la sfida al club che li ha lanciati in Europa.

Queste le parole di Danilo (qui per leggere quelle di Alex Sandro): “Con Alex Sandro siamo cresciuti insieme, dal Brasile, al Porto, poi lui è passato alla Juventus e io al Real Madrid, passando poi per il City e per poi ritrovarci in bianconero. Senza dimenticare di menzionare la nazionale brasiliana. Io non credo nelle coincidenze. Penso che nella vita le cose accadano per una ragione e sono grato per la connessione che ho con Alex e la sua famiglia perché mi piace circondarmi di brave persone. Nel mondo del calcio ho molti amici, colleghi e conosco tante persone. Tuttavia, ho solo pochi amici stretti e veri, e Alex è uno di loro. In passato ho provato ad andare da qualche altra parte ma lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘Vieni qui a giocare con me!’, e io gli ho risposto ‘va bene, d’accordo, arrivo'”.

Sull’esperienza al Porto: “Ricordo tutto. E penso che sia lo stesso anche per Alex. Penso che quello al Porto sia stato un periodo in cui siamo davvero cresciuti molto sia come giocatori che come uomini. Abbiamo attraversato grandi cambiamenti nelle nostre vite, trasferendoci in un’altra nazione e affrontando dei cambiamenti personali. Abbiamo trascorso tanti pomeriggi e notti insieme durante gli allenamenti e i ritiri. La cosa divertente è che, ancora oggi, quando ci sediamo per parlare e discutere, parliamo ancora degli stessi argomenti. È stato un grande periodo della nostra vita”.

Sulla sfida di mercoledì: “Penso che, innanzitutto, per cultura e tradizione, il Porto sia sempre una squadra difficile da affrontare in questo tipo di partite. Quando giocavo lì, ricordo che io e i miei colleghi aspettavamo questo tipo di partite con trepidazione. Ci preparavamo in modo speciale per queste partite, quindi mi aspetto una grande sfida perché sono sicuro che Sérgio [Conceição] preparerà la squadra per vincere e per andare avanti nella competizione”.

Sulla stagione alla Juve: “Penso sia stata positiva finora e guardiamo con ottimismo al futuro. Siamo in corsa in tutte le competizioni. Ci siamo qualificati come primi in un gruppo in cui c’era il Barcellona, il che non è un’impresa da poco. Abbiamo vinto 3-0 in trasferta e abbiamo fatto una grande prestazione”.

Foto: Facebook Juventus