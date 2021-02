Alex Sandro: “Del Porto temo Corona. E’ un giocatore di estrema classe”

Gli esterni della Juventus, Alex Sandro e Danilo hanno parlato ad Uefa.com della stagione in bianconero e dell’imminente gara contro il Porto, che li vede sfidare i portoghesi da grandi ex, il club che li ha lanciati in Europa.

Alex Sandro, dopo aver fatto un pò il riassunto della stagione, tra Covid e infortuni (qui per leggere), ha parlato in particolare del connazionale Jesus Corona, che sta facendo cose straordinarie.

Queste le sue parole: “Corona è un giocatore di classe mondiale. Ma come ha detto Danilo, è la mentalità del Porto a fare la differenza. Quando eravamo lì, aspettavamo con ansia questi momenti, soprattutto in Champions League contro i grandi club.I l Porto in genere fa grandi prestazioni in casa contro i grandi club. Anche la Juventus però conosce bene il Porto. Sono sicuro che non sarà facile, ma siamo pronti ad andare lì e fare una grande partita”.

L’amicizia con Danilo: “Non possiamo parlare della storia di Danilo senza parlare di Alex e non possiamo parlare della storia di Alex senza parlare di Danilo perché, per certi versi, abbiamo fatto lo stesso percorso. Ovviamente è bello giocare nello stesso club con un amico come Danilo, è bello allenarsi e giocare insieme perché è come stare in famiglia, e questo ci aiuta molto. Sono felice di questa amicizia che ho con lui e la sua famiglia. La verità è che non può stare lontano da me per troppo tempo. Così gli ho detto: “Ok, amico mio, hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te. Vieni qui e ti aiuto io”.

