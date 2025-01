Daniel Fonseca: “Conte è il miglior allenatore al mondo”

In questo 22° turno di Serie A, l’attenzione è tutto volta verso la sfida tra Napoli e Juventus. Un match sentito non solo per la rivalità delle due compagini, ma anche per la presenza di un ex importante come Antonio Conte che con la maglia bianconera ha passato la maggior parte della sua carriera. A parlare di questa partita e dei tecnici delle rispettive squadre è stato un doppio ex, ovvero Daniel Fonseca. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Conte fa parte della storia della Juventus e sarà sempre identificato con il club bianconero. Non mi fa effetto vederlo sulla panchina del Napoli e non mi sorprende che sia in testa con 13 punti di vantaggio sulla Juve. Lui è il miglior allenatore del mondo, insieme ad Ancelotti e Guardiola. Thiago Motta? Tempo e pazienza sono fondamentali per portare il motore al massimo dei giri. La Juve è ancora in rodaggio. Rimango convinto del fatto che Motta si imporrà anche a Torino. Servirà, però, molta pazienza perché lui è nuovo alla Juve, molti giocatori sono cambiati e ci sono infortuni pesanti Il nuovo progetto mi intriga e sono sicuro che decollerà rapidamente”.

FOTO: Instagram Napoli