Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Juventus

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Napoli e Juventus per la ventiduesima giornata. Conte è costretto a rinunciare a Olivera, al suo posto ci sarà Spinazzola. Davanti il tridente composto da Politano, Lukaku e Neres. Nella Juventus, ancora qualche dubbio per Thiago Motta che potrebbe schierare il nuovo acquisto Kolo Muani dal 1′.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.: Thiago Motta

Foto: Instagram Napoli