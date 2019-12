Dani Olmo conferma: “Il mio ciclo alla Dinamo Zagabria è finito”

Dani Olmo, gioiello della Dinamo Zagabria, conferma l’ipotesi di un addio a breve. Se nei giorni scorsi era stato lo stesso club a lanciare alcuni indizi, adesso è il giocatore a rilanciare in un’intervista a Jugones: “L’estate scorsa è stato il momento ideale per fare un passo successivo. Alla fine non è successo e ho detto di essere felice lo stesso perché volevo giocare la Champions, ma penso che il mio ciclo alla Dinamo Zagabria sia finito e voglio fare quello step ulteriore per continuare a migliorare. Con me volevano effettuare il trasferimento più costoso nella storia della Croazia. Non so se sia già arrivata un’offerta”.

Foto: dnevikba