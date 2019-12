Tutti pazzi per Dani Olmo, la Dinamo apre all’addio: “Forse le sue ultime partite qui”

Le big d’Europa seguono da tempo e con molta attenzione le prestazioni di Dani Olmo, gioiello della Dinamo Zagabria. Sulle sue tracce c’è soprattutto l’Atletico Madrid, pronto a dare il nuovo assalto a gennaio. Intanto, il club croato apre all’addio: Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo, ha confessato che “sono tanti i club che lo seguono, tutti i migliori. Però ora non sappiamo cosa succederà, perché non c’è più l’Europa come obiettivo e può darsi che siano le sue ultime partite qui. Dipenderà dalle offerte che, in questo momento, non ci sono. Lui deve aspettare, ma anche il club deve massimizzare il ricavo, analizzando le proposte”, le parole di Bjelica ai microfoni di tmw.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020