DAN NDOYE, PAROLA D’ORDINE: DRIBBLING

Il Torino è alla ricerca di nuovi elementi per la trequarti da regalare a Ivan Juric. E tra le piste seguite dai granate c’è Dan Ndoye, ala classe 2000 del Basilea. Svizzero di origine senegalese (doppio passaporto), sotto contratto sino al 2026, ala destra offensiva impiegabile anche a sinistra. Ndoye era stato accostato anche a Milan e Bologna, ma è il Torino che ci sta lavorando e continuerà a farlo nei prossimi giorni.

“Amo il dribbling“, dichiarò Ndoye ai microfoni della Gazzetta dello Sport il 18 maggio 2023. Accelerazioni, progressioni e finte: qualità che l’attaccante svizzero evidenzia ogni volta che scende in campo. Ala destra molto versatile, può essere impiegato anche in mezzo al campo ma è sulle corsia che riesce a dare il meglio di sé grazie ad un’elevata velocità che gli permette di fornire numerosi assist ai compagni.

Nato a Nyon da madre svizzera e padre senegalese, è entrato da piccolo nel Team Vaud, il settore giovanile del Losanna. Nel corso degli anni ha scalato i vari livelli del club fino ad arrivare alla squadra U21 militante in quarta serie svizzera dove, con 7 reti segnate in 21 partite, ha attirato l’attenzione della prima squadra che lo ha convocato per la prima volta il 4 agosto 2018. A partire dal gennaio 2019 è stato promosso definitivamente nel Losanna, con cui ha esordito l’8 febbraio in occasione dell’incontro di Challenge League pareggiato 2-2 contro il Vaduz, mentre cinque giorni dopo ha trovato la sua prima rete segnando al 93′ il gol del 3-2 nella sfida interna vinta contro il Kriens.

Il 27 gennaio 2020 ha firmato un accordo con i francesi del Nizza, club in cui si è trasferito a partire dalla stagione 2020-2021 concludendo la stagione a Losanna. L’avventura francese dura solamente una stagione, nella quale colleziona 31 presenze e un solo gol. Il 31 agosto 2021, i francesi decidono di mandare in prestito Ndoye a Basilea sotto la guida del tecnico Patrick Rahmen. Ndoye ha fatto il suo debutto in trasferta nel Cornaredo il 12 settembre mentre il Basilea ha giocato un pareggio 1-1 con il Lugano. Ha segnato il suo primo gol nella partita casalinga del St. Jakob-Park nella vittoria del Basilea per 4-2 contro il Kairat Almaty nella fase a gironi di Conference League. Il primo gol in campionato, invece, è arrivato un mese più tardi nella trasferta del Letzigrund, quando il Basilea pareggiato per 3-3 contro il Zurigo. Dopo aver passato un anno in prestito al Basilea viene riscattato per 4 milioni di euro, chiudendo l’ultima stagione con 54 presenze, 7 reti e 5 assist.

Adesso il suo futuro potrebbe essere in Italia. Un argomento già affrontato nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, quando Ndoye rispose così alla domanda: “La Serie A? Sto molto bene qui, ma vedremo…”. Un “assaggio” di Italia Ndoye lo ha già avuto nelle passata stagione quando ha affrontato la Fiorentina nella semifinale di Conference League. Adesso – come vi abbiamo raccontato – il Torino ci prova, Ndoye ricambia l’interesse e vuole i granata: situazione da monitorare.

