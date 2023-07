Esclusiva: Ndoye vuole il Torino. Gli scenari

Dan Ndoye è un attaccante esterno classe 2000, svizzero di origini senegalesi, che ha fatto molto bene con il Basilea. E che ha avuto la possibilità di brillare anche in Conference League contro la Fiorentina. La novità delle ultime ore è che vorrebbe giocare in Serie A, esattamente con la maglia del Torino, un gradimento assolutamente ricambiato. Al lavoro un intermediario serbo, la valutazione del Basilea è di 9-10 milioni, ma può essere abbassata di qualche milione. Ndoye era stato accostato anche a Milan e Bologna, ma è il Torino che lavorerà nei prossimi giorni sul classe 2000 del Basilea. Ndoye è stato considerato uno dei migliori dribblatori Under 23 del mondo.

Foto: twitter Basilea