Dall’Olanda: il Lille a un passo da Botman dell’Ajax. Può essere il via libera per Gabriel

Secondo quanto rivela il Telegraaf, ci sarebbe un accordo di massima tra il Lille e l’Ajax per il passaggio di Sven Botman ai francesi: operazione da circa 8-9 milioni di euro, per il talentuoso difensore classe 2000 pronto un contratto di cinque anni. Un affare che potrebbe essere il via libera per la cessione di Gabriel Magalhaes, sul quale c’è soprattutto il Napoli, come raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Lille