Il retroscena: Gattuso ha scelto Gabriel per la difesa, ma bisogna aspettare. La verità su Under e Veretout

Non solo Osimhen. Il Napoli ha una corsia preferenziale con il Lille anche per Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano classe 1997, ritenuto il profilo perfetto in caso di uscita di Koulibaly. Le valutazioni non sono quelle che hanno dato dalla Francia, addirittura 105 milioni totali per Osimhen e Gabriel. precisiamo: per Osimhen 50 milioni, per Gabriel circa 30. Sono entrambi extracomunitari, il Napoli deve liberare i posti ma viaggia per priorità, l’attaccante era un passaggio indispensabile. Il club azzurro farà un mercato molto importante, lo sta facendo, e si è avvicinato al rinnovo di Hysaj che sembrava in uscita a parametro zero ma che ha la fiducia totale di Gattuso. Non si è parlato ancora di cifre, ma presto si entrerà nel vivo: se si arriverà alla quadratura che soddisfi entrambi, si andrà agli accordi definitivi. Altrimenti il Napoli prenderà un altro specialista di fascia: piace Faraoni che è nella lista della Lazio. Quando la società di De Laurentiis perfezionerà l’uscita di Allan (occhio sempre all’Everton) andrà su un altro specialista con quelle caratteristiche: di sicuro c’è l’apprezzamento per Kessie, ma Veretout (non blindassimo in casa Roma) ha il gradimento di tutti, non a caso il Napoli ci aveva provato senza successo lo scorso gennaio dopo i tentativi della scorsa estate. Il club partenopeo prenderà due esterni offensivi: da almeno un mese si parla di Under, confermiamo il particolare che piaccia parecchio. Ma prima servono le uscite, il Napoli cercherà di bloccarlo ora (i contatti con Fali Ramadani sono costanti) per chiuderlo tra un mese. Under ha le caratteristiche perfette per esaltarsi nel modulo firmato Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Lille