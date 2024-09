Dall’Oglio torna alla Reggina: “Dopo 10 anni ci ritroviamo. Allora ero giovane e ho commesso un errore”

Jacopo Dall’Oglio – come vi abbiamo anticipato – sarà un nuovo calciatore della Reggiana. Prima della sua ufficialità, il calciatore ha voluto scrivere una lettera: “Cara Reggio,

dopo 10 anni ci ritroviamo. Allora ero giovane e ho commesso un errore: spesso, nel desiderio di dimostrare a tutti i costi il proprio valore, si finisce per eccedere e sbagliare. Oggi sono cresciuto e torno con la maturità e la determinazione di chi è pronto a dare tutto per questa maglia. Guardiamo al futuro insieme. Io darò il massimo in ogni allenamento, in ogni partita, per lottare, uniti, verso un unico obiettivo.

Ci vediamo presto al Granillo, Forza Reggina, oggi più che mai”.

Foto: Logo Reggina