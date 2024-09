Esclusiva: Jacopo Dall’Oglio torna alla Reggina. I dettagli

La Reggina molto ambiziosa chiude un colpo molto importante per la Serie D. Si tratta di Jacopo Dall’Oglio, classe 1992, centrocampista centrale che può coprire altri ruoli e che proprio nelle ultime ore aveva rescisso il contratto con l’Avellino ultimo suo club. Dall’Oglio torna a Reggio dopo oltre dieci anni, a luglio 2013 aveva lasciato per andare a Brescia, ma il suo percorso era partito con il club amaranto. Pavia, Barletta, Catania e Palermo le altre tappe, adesso si tratta in pratica di un ritorno a casa con l’intenzione di dare una mano in una stagione che la Reggina vuole vivere da protagonista. E l’operazione Dall’Oglio, che firmerà un contratto annuale con opzione, è l’ennesima dimostrazione.

Foto: Instagram Dall’Oglio