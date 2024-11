Dallo scudetto sfiorato alle lacrime sotto la Sud: pronto il Ranieri 3.0 per la Roma

Il Ranieri 3.0 alla guida della Roma è più che possibile: Sir Claudio è infatti in viaggio verso Londra dove avrà modo di incontrare i Friedkin per discutere del suo ritorno. È il 2 settembre 2009 quando Ranieri diventa il nuovo allenatore della Roma, subentrando a Luciano Spalletti, rimasto sulla panchina giallorossa per 4 anni e dimessosi dopo le sconfitte con Genoa e Juventus nelle prime due giornate di campionato. La prima annata nella Capitale di Ranieri è contrassegnata da due successi nelle stracittadine in Serie A e da una rimonta incredibile in campionato: dopo un avvio a rilento, mise in difficoltà l’Inter di Mourinho. Arrivò seconda in campionato, con l’Inter che sorpassa la Roma definitivamente in quel 25 aprile 2010, data della sconfitta casalinga contro la Sampdoria che vanifica le ambizioni tricolori dei giallorossi, Inoltre, perse la finale di Coppa Italia contro i nerazzurri, che conquistarono quell’anno il Triplete.

La stagione successiva si rivela meno positiva con la Roma sconfitta nella finale di Supercoppa italiana e capace di vincere la prima partita in campionato solo alla quinta giornata (Roma-Inter 1-0). Ranieri non riesce a ripetere la grande stagione precedente e così, il 20 febbraio 2011, in seguito alla sconfitta rocambolesca per 4-3 a Marassi con il Genoa, che i giallorossi rimediano dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-3, rassegna le dimissioni da allenatore della Roma e viene sostituito da Vincenzo Montella (uno dei nomi circolati in giornata per la panchina giallorossa).

Nel 2019 ha inizio il Ranieri-bis. Il ritorno di Sir Claudio viene ufficializzato l’8 marzo 2019, a 8 anni dalla precedente esperienza, andando a sostituire Eusebio Di Francesco. Un’esperienza breve, ma intensa per Ranieri che sfiora la qualificazione in Champions League, chiudendo l’annata sesto con 66 punti, a soli tre punti dalla massima competizione europea. A caratterizzare la sua seconda parentesi giallorossa saranno però le lacrime versate sotto la Curva Sud, la sera dell’ultima apparizione di Daniele De Rossi con la maglia della Roma, il 26 maggio 2019, davanti a uno stadio che gli dedicherà uno striscione con su scritto: “Nel momento del bisogno hai risposto presente, adesso ricevi l’omaggio della tua gente“. Pianse anche il cielo, in un’insolita fitta pioggia di fine maggio…

E ora la Roma – come vi abbiamo raccontato – si prepara a riaccogliere a braccia aperte Claudio Ranieri: incontro nelle prossime ore a Londra.

Foto: Twitter Roma