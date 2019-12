L’Everton, dopo l’esonero di Marco Silva, è ancora a caccia del nuovo allenatore e nel frattempo ha affidato la squadra a Duncan Ferguson. Secondo quanto riferisce ESPN, nelle ultime ore è sfumata l’ipotesi che portava al nome di Unai Emery, ex tecnico dell’Arsenal. La dirigenza dei Toffees, come riferito in precedenza, monitora con attenzione anche Carlo Ancelotti.

Foto: Twitter Arsenal