Dall’Inghilterra: l’Everton insidia l’Arsenal per Ancelotti

Conclusa l’esperienza con il Napoli, Carlo Ancelotti potrebbe ripartire dalla Premier League. Sul tecnico di Reggiolo, corteggiato da giorni anche dall’Arsenal, come raccontato, è balzato prepotentemente l’Everton, al punto che – secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun – nelle prossime 24 ore lo stesso Ancelotti potrebbe volare verso l’Inghilterra per incontrare i dirigenti dei Toffees e cercare di trovare un accordo. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Napoli