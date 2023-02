Dall’esonero dal Southampton alla Dorset Division One: Jones in campo con il Cranborne. Assist e infortunio

Dalla panchina al rettangolo verde di gioco. Nathan Jones, da poco esonerato dal Southampton, è sceso subito campo con i suoi amici del Cranborne, squadra della Dorset Division One, fornendo anche un assist nel match vinto per 4-0 contro i Wareham Rangers. La sua partita però è durata solo sei minuti: l’ex tecnico dei Saints infatti è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al polpaccio.

Foto: Twitter Southampton