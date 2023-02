Ufficiale: il Southampton esonera Jones dopo la sconfitta contro il Wolverhampton

Nathan Jones non è più l’allenatore del Southampton. A renderlo noto è lo stesso club inglese con un comunicato ufficiale, fatale per il tecnico la sconfitta rimediata ieri in campionato contro il Wolverhampton. Il Southampton è ultimo in classifica, al suo posto è stato promosso il vice allenatore Rubén Selles: “Anche gli allenatori della prima squadra Chris Cohen e Alan Sheehan hanno lasciato il club. Rubén Sellés si occuperà dell’allenamento e preparerà la squadra in vista della partita del prossimo fine settimana contro il Chelsea”.

