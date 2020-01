Dalle visite all’abbraccio dei tifosi: il racconto della prima giornata milanese di Eriksen

Lunedì doveva essere, lunedì è stato. Christian Eriksen stamattina è sbarcato a Linate per iniziare la sua avventura con l’Inter. Puntualissimo rispetto a quanto vi avevamo anticipato giovedì scorso svelandovi la conclusione della trattativa con il Tottenham e il suo arrivo a Milano previsto – appunto – per la giornata di lunedì (oggi), non prima. I nerazzurri verseranno una cifra che con i bonus andrà a toccare il muro dei 20 milioni, condizione imprescindibile da parte di Daniel Levy per aprire all’operazione. Eriksen voleva solo l’Inter, aveva da tempo un accordo contrattuale da 8 milioni (con i bonus tocchiamo la doppia cifra), molto presto si metterà a disposizione di Antonio Conte. La prima giornata milanese di Eriksen è iniziata con le visite mediche svolte in mattinata all’Humanitas, poi il consueto passaggio al CONI per l’idoneità sportiva. Qui, il danese, terminati i controlli, si è affacciato da una finestra della struttura per dare un primo saluto ai tanti tifosi (circa un centinaio) accorsi in massa per dargli il primo abbraccio a tinte nerazzurre. L’ufficialità dell’operazione è attesa per le prossime ore. Un innesto di assoluto spessore dell’Inter, il grande colpo del mercato di gennaio: il popolo nerazzurro abbraccia Christian Eriksen.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham