Dall’Ascoli arrivano conferme: risolto il contratto di Vivarini

Ieri vi abbiamo raccontato di come Vincenzo Vivarini fosse saltato in pole-position per la panchina del Bari liberata da Cornacchini e questa mattina vi abbiamo invece detto come oggi sarà il giorno della firma del contratto. Una grande conferma ufficiale è arrivata intanto dall’Ascoli, società con la quale Vivarini avere ancora un contratto in essere. Contratto che, come da nota ufficiale bianconera, è stato però risolto: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione dei contratti con Vincenzo Vivarini, Andrea Milani e Antonio Del Fosco. Il Club bianconero augura loro le migliori fortune professionali“.