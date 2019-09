Esclusiva: il Bari ha scelto Vivarini. Nelle prossime ore…

Il Bari ha scelto Vincenzo Vivarini per la panchina. Il nome a sorpresa che vi avevamo proposto oltre due ore fa è balzato in pole, assolutamente in vantaggio su qualsiasi altro candidato. Dopo i contatti della tarda mattinata, molto proficui, già nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con il presidente Luigi De Laurentiis per gli accordi definitivi. Vivarini è sotto contratto con l’Ascoli fino al prossimo giugno, ma liberarlo dal club marchigiano (già avvertito) non sarà un problema. Mai in corsa Baroni, già da ieri sera Castori era uscito dalla ristretta lista di candidati. E Vivarini è entrato a sorpresa, guadagnando la pole. Ora gli ultimi passaggi, alla vigilia del turno infrasettimanale di mercoledì che prevede il derby con il Monopoli al San Nicola. Il Bari aveva anche pensato a una soluzione interna per scegliere poi con calma, ma ora Vivarini avanza e ha staccato gli altri candidati (Grassadonia, Stellone eccetera). Con la concreta possibilità di arriverà a un’intesa entro stasera.

Foto: twitter Empoli