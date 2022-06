Dall’Argentina: tra Flamengo e Al Rayyan, per Vidal spunta il Boca Juniors

Il futuro di Arturo Vidal certamente non sarà all‘Inter, ma ci sono ancora dubbi su quale sarà la sua destinazione.

Il cileno, da mesi aveva parlato di un sogno, quello di giocare nel Flamengo, per chiudere la sua carriera in un club che ha sempre stimato. Ma ci sono difficoltà economiche per il passaggio ai rossoneri brasiliani.

Difficoltà non certo economiche, quelle invece che riguardano l’Al Rayyan. I qatarioti gli offrirebbero ben 8 milioni all’anno, per 2 anni e sarebbero un’opzione importante per King Arturo.

Ma dall’Argentina, arriva una in discrezione di Olé che afferma come ora sia il Boca Juniors il club in vantaggio per prendere Vidal.

Ovviamente non sarebbero le cifre che percepisce all’Inter, e nemmeno quelle che gli offrirebbe l’Al Rayyan, ma Vidal potrebbe chiudere la carriera in club storico e importante del Sud America.

Foto: Twitter Inter