In casa Roma bisogna sciogliere le riserve riguardo al futuro di Nemanja Matic, accostato al Rennes. L’allenatore del club francese, Bruno Genesio, in conferenza ha detto: “I miei dirigenti stanno lavorando sull’affare, ho fiducia. Si adatta al profilo che stiamo cercando da tempo, ma fino a quando non c’è un accordo non possiamo fare il passo più lungo della gamba”.

Foto: Instagram Roma