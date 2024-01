Dalla Turchia: il Torino allo scoperto per Angelino

Secondo molti media turchi, il Torino sta seguendo con attenzione l’esterno mancino del Galatasaray Angeliño, di proprietà del Lipsia ed ex Manchester City. Di ruolo terzino sinistro, di piede mancino, è dotato di una buona tecnica e ottima velocità. Abile in dribbling, è anche un buon crossatore. Può giocare anche come ala sinistra a centrocampo o come esterno sinistro in una linea mediana a quattro. Al momento Angeliño ha puntato i piedi contro la dirigenza turca: il riscatto automatico del giocatore dovrebbe scattare raggiunte le 20 presenze, ma il brasiliano non scende in campo dallo scorso ottobre, fermo a 19 presenze. Questo perchè non ha intenzione di restare e il Galatasaray ha già informato la dirigenza del Lipsia che non verrà riscattato se la situazione non cambia. Il giocatore è destinato alla tribuna fino al termine della stagione. Come raccontato tre giorni fa, il Torino sta anche trattando per Cuiabano, esterno sinistro del Gremio, a conferma che è alla ricerca di uno specialista su quella fascia.

Foto: Instagram Angelino