Dalla Turchia: il Galatasaray a un passo da Torreira

Il futuro di Lucas Torreira potrebbe essere tra le fila del Galatasaray. Secondo diversi media turchi, il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo con l’Arsenal per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista uruguaiano ex Fiorentina. L’offerta presentata dal club sarebbe di 5,5 milioni più 1,5 di bonus, mentre al calciatore classe ’96, entrato anche nel mirino del Valencia nei giorni scorsi, sarebbe stato proposto un triennale con opzione per un’eventuale altra stagione. Già nelle prossime ore il calciatore dovrebbe raggiungere Istanbul per sottoporsi alle visite mediche d’idoneità, l’ultimo step prima di iniziare ufficialmente una nuova avventura.

Foto: Twitter Torreira