Agente Torreira: “Abbiamo un preaccordo con Gattuso. Vedremo cosa fa l’Arsenal”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira potrebbe lasciare ancora l’Arsenal per trasferirsi al Valencia di Gattuso. Queste le dichiarazioni dell’agente dell’uruguaiano Pablo Bentancur al media sudamericano 100% Deporte: “Abbiamo un preaccordo con Gattuso per portare Torreira al Valencia. Oggi avremo una riunione importante con Arteta che vorrebbe tenere il giocatore per il pre-stagione all’Arsenal. Gattuso lo vuole da quando era al Napoli. Lo aveva chiesto alla dirigenza della Fiorentina come rinforzo. Vedremo cosa deciderà l’Arsenal”.

Foto: Torreira twitter personale